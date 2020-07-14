Курский губернатор рассказал, как штрафует чиновников за орфографические ошибки

Губернатор Курской области Роман Старовойт намерен бороться с безграмотностью своих подчиненных с помощью штрафов. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«За последний год лично находил орфографические ошибки в 6-7 официальных письмах. В администрации Курской области есть корректор, но порой после проверки в текст приходится срочно вносить какие-то дополнения, поэтому пропускаются ошибки орфографические. Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал», — пояснил глава региона.

Он добавил, что всех сотрудников областной администрации тестируют на знание русского языка.

«Я считаю недопустимым любые ошибки в официальной переписке. Одна неправильно поставленная запятая может исказить смысл написанного. Безграмотность сотрудника — это повод задуматься о соответствии человека занимаемой должности», — заключил Роман Старовойт.

Ранее сообщалось, что Минтруд готовит законопроект, который обяжет госслужащих соблюдать в разговорах нормы современного русского литературного языка.

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