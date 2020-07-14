Трамп поздравил Анджея Дуду с «историческим переизбранием»

Президент США Дональд Трамп поздравил в Twitter польского коллегу Анджея Дуду с «историческим переизбранием» и захотел сотрудничать с ним.

По словам Трампа, он хочет продолжать работать с Дудой по вопросам торговли, обороны, безопасности и энергетики.

«Поздравляю моего друга президента с его историческим переизбранием! Буду рад продолжить нашу важную совместную работу», — отметил Трамп.

Второй тур выборов главы государства прошел в Польше 12 июля. По результатам обработки всех протоколов, Дуда набрал 51,03% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. Его соперник Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционное объединение «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.

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