В ОБСЕ хотят вернуть наблюдателей в Армению и Азербайджан

Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) считает необходимым возвращение наблюдателей в Армению и Азербайджан после конфронтации на границе двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление сопредседателей группы.

Сопредседатели призывают стороны не допустить дальнейшей эскалации конфликта и возобновить предметные переговоры, также указано в заявлении.

Минская группа ОБСЕ — группа стран-членов организации, занимающаяся поиском путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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