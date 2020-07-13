ЕС планирует ужесточить наказание за поставку оружия в Ливию

Европейский союз намерен ужесточить санкции, введенные для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По словам Борреля, фиксируются случаи грубого нарушения оружейного эмбарго. Для лучшего выполнения резолюции СБ ООН наказание за поставку оружия в Ливию планируется расширить.

В феврале ЕС начал военно-морскую миссию по контролю за соблюдением оружейного эмбарго.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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