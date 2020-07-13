Трутнев упрекнул руководство Хабаровского края в недостаточном привлечении инвестиций

Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края, передает РИА «Новости».

По его словам, регион привлекает недостаточное количество инвестиций.

За время, пока Трутнев отвечает за развитие Дальнего Востока, в регион было привлечено порядка 1,2 трлн рублей. При этом в Хабаровский край — только 20 млрд из общего объема.

Трутнев считает, что для столь развитого индустриального региона этот показатель ничтожно мал.

Он подчеркнул, что руководство края могло бы работать в этом направлении гораздо лучше.

Ранее стало известно, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах.

Фургала также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области. Суд избрал для главы региона меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.