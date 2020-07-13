Зеленский отозвал проект постановления о местных выборах на Украине

Проект постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября снят с повестки заседания Верховной рады, заявил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук. Об этом сообщает ТАСС.

Проект был отозван по инициативе президента страны Владимира Зеленского из-за необходимости внести уточнения о выборах в районные советы, пояснил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

В проекте постановления было предложено проведение местных выборов на Украине 25 октября, за исключением выборов в Донбассе. В соответствии с проектом, выборы на этих территориях должны быть назначены после восстановления контроля Украины над государственной границей и при условии соблюдения безопасности в регионе.

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