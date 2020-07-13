Стали известны коэффициенты полезности депутатов Госдумы

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии «Газете.Ru» о последнем рейтинге КПД депутатов отметил, что «истеричная реакция» лидера ЛДПР на арест хабаровского губернатора может быть связана с незавидными позициями представителей партии в этом рейтинге.

Так, согласно рейтингу, у депутатов «Единой России» высокая вероятность переизбрания равна 45%, средняя — 36%, низкая — 20%; у КПРФ — 47%, 30% и 23% соответственно; у ЛДПР — 20%, 35% и 45%, и у «Справедливой России» — 50%, 41% и 9%.

«Это уже десятый очередной рейтинг депутатов, который на протяжении уже многих лет мы выпускаем с коллегой Дмитрием Гусевым. Текущий рейтинг охватывает период с апреля по июль, то есть как раз под эгидой пандемии, борьбы с распространением коронавируса и частично [период голосования] по поправкам [к Конституции]», — рассказал о рейтинге один из его разработчиков Мартынов.

Он обратил внимание на индекс переизбираемости, который был введен в рейтинг относительно недавно. «Это третий уже рейтинг, когда мы отдельно ввели индекс переизбираемости в преддверии парламентских выборов, которые по плану должны состояться через год. Тем экспертам, которые оценивают у нас работу в регионах, дают оценку [работы] депутатов, предложено ответить на еще один вопрос о перспективах переизбрания того или иного депутата, если бы выборы произошли в ближайшие две недели. По ряду параметров они дают оценку от 1 до 10», — отметил политолог.

Он пояснил, что «от 1 до 3 — это «красная зона», то есть шансы на переизбрание не высокие, от 3 до 5 — «желтая зона», средняя переизбираемость, и от 5 до 10 — это «зеленая зона», достаточно высокий шанс на переизбрание». «В этот раз мы посчитали пропорцию с точки зрения цифровой дифференциации готовности к перевыборам по фракциям. И действительно получили интересный результат», — подчеркнул Мартынов.

По его словам, из парламентских фракций оказались наиболее готовыми к переизбранию депутаты «Справедливой России». «Наиболее неготовыми к выборам оказалась ЛДПР. Мне кажется, последние скандальные заявления и такая достаточно истеричная позиция лидера ЛДПР [Владимира Жириновского] связана именно с этим. Он понимает, что к досрочным выборам они не готовы и соответственно им это совершенно ни к чему. Поэтому нужно срочно добирать, так сказать, дополнительные очки, а в ЛДПР этим занимается в основном лидер за всех разом», — уверен эксперт.

Лидер «Справедливой России» недавно заявлял, что «считает, что имеет смысл провести досрочные выборы», напомнил Мартынов. «Вот вам и вся картина маслом. В пропорциях ситуация и у КПРФ, и у «Единой России» приблизительно одинаковая. Но нужно понимать, что «Единая Россия» огромная фракция, соответственно эти проценты — это очень большое количество людей, в несколько раз больше, чем у остальных. Нужно к этому относиться с долей понимания. Но в целом, получается интересная тенденция в свете последних событий. Истеричная реакция лидера ЛДПР на инцидент с [губернатором Хабаровского края Сергеем] Фургалом, например. Явно, одно с другим связано. Вы же понимаете, мы не вчера сводили эти цифры, а 10 дней назад, когда еще никаких намеков не было на этот скандал», — заключил он.