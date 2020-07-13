В Госдуме назвали срок жизни принятых к Конституции поправок

Новая редакция Основного закона страны должна просуществовать несколько десятилетий.

С таким заявлением в интервью ТАСС выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы выдержали 26 лет с Конституцией 1993 года, были только небольшие поправки. Но хотелось бы верить, что несколько десятилетий [новая редакция] проживет», — отметил парламентарий.

По его словам, хорошо было бы, если бы мы ее еще 20 лет не трогали.

«Еще лучше, если бы лет 30–40», — предположил Крашенинников, который также занимает пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.