Кабмин Армении на месяц продлил режим ЧП из-за пандемии коронавируса

Правительство Армении приняло решение продлить до 12 августа режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС слова премьер-министра республики Никола Пашиняна.

«Мы продлеваем режим ЧП на 30 дней, до 12 августа. Ситуация остается тяжелой», — сказал Пашинян.

В настоящее время в Армении зафиксировано около 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли более 550 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более полумиллиона человек.

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