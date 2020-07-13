МИД РФ: решение по собору Святой Софии — внутреннее дело Турции

Решение Анкары о трансформации собора Святой Софии в мечеть является внутренним делом Турции, в которое не должны вмешиваться внешние игроки, передает «Интерфакс» слова замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

«Мы исходим из того, что речь идет о внутренних делах Турции, в которое ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — заявил Вершинин.

Он добавил, что собор имеет важное значение «с точки зрения мировой культуры и цивилизации».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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