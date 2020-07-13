Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Действующий глава Польской республики Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в стране после обработки 99,97% бюллетеней, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.

По информации комиссии, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а за его оппонента от Гражданской коалиции Рафала Тшасковского — 48,79%.

Ранее по итогам второго тура президентских выборов в Польше были объявлены результаты exit poll, согласно которым Дуда получил 50,4% голосов, а Тшасковский — 49,6%.

Официальные итоги выборов будут объявлены в ближайшее время.

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