В ЕС поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Спецпредставитель ЕС по диалогу двух стран Мирослав Лайчак заявил, что Евросоюз приветствует возобновление в воскресенье, 12 июля, диалога по нормализации отношений между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово при покровительстве Брюсселя, передает РИА «Новости».

«Я рад отметить, что после саммита в Париже в пятницу и сегодняшней встречи диалог по всеобъемлющей нормализации отношений Сербии и Косова возобновился после перерыва в 20 месяцев», — сказал Лайчак.

Он отметил, что сербская и косовская стороны сегодня согласовали основные элементы диалога, а также договорились о повестке дня следующей встречи, которая состоится в Брюсселе 16 июля.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о восстановлении диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС.

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