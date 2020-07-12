Песков: отношения России и США находятся в нижней точке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся «практически в нижней точке».

«Состояние из рук вон плохое – в двухстороннем плане и в плане, наверное, ответственности наших двух стран за многосторонние дела», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь добавил, что в первую очередь это касается темы контроля над вооружением и стабильности.

По его словам, «робкие контакты» среди экспертов не приближают страны к пониманию ответственности в плане сохранения каких-либо действующих документов.

Песков отметил, что речь идет прежде всего о ДСНВ, которые на данный момент являются единственными документами, способными обеспечивать контроль над вооружением в глобальном масштабе.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. ДСНВ заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто

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