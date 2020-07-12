Трамп впервые появился на публике в медицинской маске

Президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра им. Уолтера Рида вблизи Вашингтона, сообщает CBC.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал президент собравшимся журналистам.

Трамп для посещения госпиталя, где лежат американские солдаты, получившие ранения в ходе боевых действий, выбрал маску темно-синего цвета с золотой президентской печатью.

Ранее американский президент не надевал средств индивидуальной защиты публично.

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