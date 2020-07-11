Автора «русского досье Трампа» призвали экстрадировать в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что автора скандального «досье» на нынешнего американского лидера — экс-агента британских спецслужб Кристофера Стила, — нужно экстрадировать в Соединенные Штаты Америки, чтобы судить, а после чего отправить того в тюрьму. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Стил является «больным лжецом». Трамп считает, что британскому агенту ранее платили его бывший оппонент на президентских выборах в США 2016 года «жуликоватая» Хиллари Клинтон, а также национальный комитет Демократической партии.

О досье Стила стало известно в 2016 году, в документе была собрана информация о предполагаемых связях Трампа с Россией.

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