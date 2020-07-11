Трамп перенес митинг в Нью-Гэмпшире из-за урагана

Предвыборный митинг действующего президента США Дональда Трампа в штате Нью-Гэмпшир перенесен из-за тропического урагана «Фэй», заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. Об этом сообщает Reuters.

Митинг Трампа должен был пройти в Портсмуте в субботу, однако из-за опасности урагана было принято решение отложить его проведение на «неделю или две», отметила Макинани.

По данным американской национальной службы погоды, тропический ураган «Фэй» охватит густонаселенные северо-восточные районы США, что приведет к умеренным или проливным дождям и потенциальному наводнению.

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