Трамп сократит тюремный срок для фигуранта «российского дела»

Президент США Дональд Трамп примет решение сократить тюремный срок для своему бывшему советнику Роджеру Стоуну. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник.

Собеседник телеканала отметил, что данное решение глава Белого дома примет в пятницу, 10 июля.

В ближайшее время Стоуна поместят в тюрьму для отбывания срока наказания в три года и четыре месяца, что Трамп неоднократно называл суровым приговором.

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

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