Пушков прокомментировал предложения включить Украину и Грузию в НАТО

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил об увеличении риска военного столкновения России и НАТО в случае принятия в состав альянса Грузии и Украины. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

«Это сильно повысило бы риск конфликта между НАТО и Россией. Поэтому в Париже и Берлине не хотят включать Украину в альянс. Опасные игры», — сказал Пушков.

Ранее сын известного американского политолога Збигнева Бжезинского предложил расширить Североатлантический альянс за счет включения в него Украины и Грузии. По его словам, это заставит Москву изменить свою политику в отношении соседей.

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