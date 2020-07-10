Турецкие власти вернули собору Святой Софии статус мечети

Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Теперь он снова превращен в мечеть, передает телеканал CNN Turk.

«Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о превращении Айя-Софии в музей», — сообщает телеканал.

С нынешнего дня в храмовом комплексе будут проходить религиозные обряды по исламскому канону.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что власти намерены превратить собор Святой Софии в мечеть без учета мнения иностранных государств.

Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана. Позже Эрдоган поручил рассмотреть возможность превращения Софии в мечеть.

С 1985 года собор Святой Софии включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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