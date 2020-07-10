Италия может продлить карантин из-за коронавируса

Италия может продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, заявил премьер страны Джузеппе Конте. Об этом пишет «Интерфакс».

Конте заявил, что «возможное продление будет просто означать, что мы располагаем возможностью продолжать предпринимать меры» для борьбы с инфекцией. Текущий карантин истекает 31 июля.

Режим ЧС действует в Италии с конца января. В стране заразились больше 242 тыс., выздоровели почти 194 тыс., погибли около 35 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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