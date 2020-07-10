Трамп допустил помилование фигуранта «российского дела»

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна, который несколько дней назад попросил его о помиловании или смягчении наказания. Об этом политик сказал в радиоинтервью с ведущим Хауи Карром, передает Mediaite.

Карр спросил о судьбе Стоуна в конце своего 17-минутного интервью с Трампом и назвал трехлетний тюремный срок для доверенного лица президента «охотой на ведьм». Президент согласился с ним, добавив, что его помощника подставили.

«Его подставили, с ним обращались ужасно, с ним так плохо обращались», — ответил Трамп.

Он также отметил, что, если Стоун помолится о помиловании, его молитва может быть услышана.

В феврале 2020 года суд в Вашингтоне приговорил Стоуна почти к трем с половиной годам тюрьмы. Он был советником Трампа во время его президентской гонки в 2016 году. Его обвиняли в том, что он давал ложные показания, пытался помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивал свидетеля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал следователей ФБР по российскому делу «человеческой нечистью»

— Трамп намекнул на возможное помилование своего соратника Стоуна

— NYT: ФБР допускала систематические нарушения в запросах на «прослушку» подозреваемых