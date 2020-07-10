Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах. Об этом он сказал в интервью Fox News.
Трамп заявил, что певец всегда был за него, как и его супруга Ким Кардашьян.
Он констатировал, что крайние сроки для регистрации кандидатов в ряде штатов уже вышли. Уэсту будет нужно как-то решать данную проблему, отметил американский лидер.
«Он хороший парень, человек, с которым я в ладах, и я думаю, в конце концов он нас поддержит», — сказал Трамп.
Ранее Уэст уже заявлял о своей поддержке Трампу.
Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.
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