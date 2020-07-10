У временного президента Боливии выявлен коронавирус

У временного президента Боливии Жанин Аньес была обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом она написала в своем Twitter.

Политик сообщила, что она прошла тест на COVID-19, который оказался положительным.

«Мое состояние нормальное, буду работать из моей изоляции», — написала Аньес.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр здравоохранения, глава Центрального банка, а также глава администрации президента Боливии.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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