Посольство России призывает не пугать население Эстонии «российской угрозой»

Эстонским аналитикам следует не запугивать население страны «российской угрозой», а сконцентрироваться на «взаимоуважительном диалоге» двух стран, указано в заявлении посольства России в Эстонии.

Аналитики прикладывают усилия, чтобы доказать, что Прибалтика станет жертвой российской агрессии, однако эти прогнозы не сбываются, отмечает дипмиссия.

«Не стоит ли с учетом этого приложить всю мощь мыслительного аппарата подобных «аналитиков» на другом направлении – действовать в русле взаимоуважительного диалога», — указано в сообщении.

В частности, посольство отмечает необходимость поиска объединяющих страны тем с целью выйти на взаимовыгодное сотрудничество.

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