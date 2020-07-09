Полиция заявила об отсутствии следов насильственной смерти на теле мэра Сеула

Полиция заявила об отсутствии следов наследственной смерти на теле мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщает Reuters.

«Представитель полиции Чой Ик Су заявил журналистам на телевизионном брифинге на месте происшествия, что нет никаких признаков насильственной смерти», — говорится в заявлении СМИ.

Ранее южнокорейская полиция начала поиски чиновника после заявления его дочери. Она заявила, что Сун ушел из дома и оставил похожую на завещание записку. После поисков полиция обнаружила тело мэра Сеула в парке Пугаксан.

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