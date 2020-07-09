СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийств

Следственный комитет России предъявил главе Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

По данным источника агентства, Фургала допрашивали в течение 6 часов.

Хабаровского губернатора задержали 9 июля и доставили в Москву. По версии следствия, он причастен к убийствам предпринимателей, совершенным в 2004-2005 годах.

Расследование в отношении чиновника ведется с апреля 2019 года. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина, дело ведет центральный аппарат СК, а не региональные следователи.

Ранее стало известно, что Фургала могут привлечь к делу о пожаре в детском лагере «Холдоми».