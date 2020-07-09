Лукашенко рассказал о беспримерном давлении на Белоруссию

В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

По словам Лукашенко, сейчас «переплелись» четыре «пандемии»: непосредственно пандемия новой коронавирусной инфекции, а также углеводородная, экономическая и информационная «пандемии».

Кроме того, это наложилось на политические события в Белоруссии, в том числе на выборы главы государства, которые должны пройти 9 августа текущего года.

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