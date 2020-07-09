МИД подготовил ответные меры на вывешивание флага ЛГБТ на посольствах
Замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов заявил, что министерство подготовило материал, где выражается российская позиция относительно вывешивания флагов ЛГБТ на посольствах США и Великобритании в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Также министерство предприняло «юридические действия».
Ранее глава комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объявил, что обратится в МИД по поводу флагов ЛГБТ.
Также инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств недопустима.
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