МИД подготовил ответные меры на вывешивание флага ЛГБТ на посольствах

Замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов заявил, что министерство подготовило материал, где выражается российская позиция относительно вывешивания флагов ЛГБТ на посольствах США и Великобритании в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Также министерство предприняло «юридические действия».

Ранее глава комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев объявил, что обратится в МИД по поводу флагов ЛГБТ.

Также инцидент прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявив, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств недопустима.

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