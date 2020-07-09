Небензя назвал срок очного заседания Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о сроках проведения очного заседания Совбеза ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что мероприятие должно состояться на следующей неделе.

Поспред уточнил, что первое очное заседание пройдет в зале экономического и социального совета, а не в зале Совета Безопасности.

По его словам, это обусловлено разницей в площади помещений, чтобы участники могли соблюдать нормы дистанции на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

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