Под Волгоградом возбуждено дело о геноциде

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело по статье «Геноцид» после изучения архивов о массовых убийствах мирных жителей во время Второй Мировой войны, пишет СК.

«Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под Волгоградом были обнаружены не меньше 15 мест, где захоронены около двух тысяч человек. Погибших с особой жестокостью казнили фашисты во время Второй Мировой войны.

Сейчас идет подготовка к раскопкам. В работе будут участвовать военные, МЧС и поисковые отряды.

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