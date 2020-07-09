Посольство США призвало Россию наказать виновных в смерти Пола Хлебникова

Посольство США в Москве призвало Россию наказать виновных в убийстве основателя Forbes Russia, гражданина США Пола Хлебникова, на которого успешно совершили покушение 16 лет назад. Сообщение посольство опубликовало в своем Twitter.

Кроме того, посольство США потребовало положить конец «продолжающемуся запугиванию и насилию в отношении журналистов» в России.

9 июля 2004 года был убит журналист, публицист, основатель русской версии журнала Forbes Пол Хлебников. Его расстреляли из пистолета-пулемета на выходе из редакции — в него попали пять пуль. Журналист успел сообщить, что не знает нападавших и причину нападения. Хлебникова увезли в больницу, но лифт с носилками застрял, не доехав до реанимационной. Заказчики и исполнители громкого убийства остаются неизвестными. Первоначальные обвиняемые, московский нотариус Фаиль Садретдинов и уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, были оправданы в 2006 году.

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