Посол опроверг утверждения о «русском следе» в сербских беспорядках

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко опроверг информацию Центра евроатлантических исследований о том, что в сербских беспорядках прослеживается «русский след». Об этом пишет «Интерфакс».

«Хотя выдвижение «Центром евроатлантических исследований» абсурдных, необоснованных обвинений в адрес России не редкость, удивляет то, насколько искривлено может быть восприятие реальности у «экспертов», отыскавших «российский след» в организации беспорядков в Сербии», — приводятся слова посла.

Боцан-Харченко выразил сожаление, что некоторые СМИ подхватили это.

В ночь на 8 июня в Белграде начались массовые протесты против повторных ограничений из-за коронавируса. Позже беспорядки начались и в других городах. Глава МВД Сербии Небойша Стефанович заявил, что активисты хотят захватить власть.

В Сербии число новых случаев достигла уровня пика, наблюдавшегося в марте. Всего заразились больше 17 тысяч, выздоровели 13 тысяч, погибли 341 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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