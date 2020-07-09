В Госдуме предложили проанализировать международные соглашения России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать все международные соглашения после принятия поправок в Конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он объяснил свое предложение тем, что одна из поправок пакета гласит, что Конституция страны имеет главенство над международным правом.

«Мы считаем крайне важной такую норму, и после ее вступления в силу правильно было бы проанализировать сегодня все межгосударственные соглашения», — произнес он.

Володин также добавил, что необходимо сообщить о новой российской норме международным организациям.

Поправки к Конституции были приняты на общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля.

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