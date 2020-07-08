Посол высказался об отказе КНР от переговоров по контролю над вооружениями

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что необходимо уважать отказ Китая от участия в переговорах Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями, пишет РИА «Новости».

«Китайская позиция кристально чиста: Китай не готов присоединяться к переговорам по контролю над вооружению. Мне кажется, мы должны уважать такую позицию», — сказал Антонов.

Ранее в США выступили за подключение КНР к российско-американским переговорам по контролю за стратегическими вооружениями. КНР в свою очередь требует сокращения ядерного арсенала США до китайских показателей.

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