Посол высказался об открытии границы Финляндии и России

Финляндия пока не будет открывать границу с Россией, заявил посол Финляндии в России Микко Хаутала. Об этом пишет РИА «Новости».

«Для обычных туристов пока не разрешается, мы следим за ситуацией в России, внимательно анализируем, консультируемся с нашими партнерами по ЕС, потому что это шенгенская зона, и если одна страна открывает, то это влияет на других», — сказал Хаутала.

Посол отметил, что россияне могут въехать в страну по учебе или на лечение. Он добавил, что многие финны хотят увидеть русских друзей и тоже ждут открытия границы.

В Финляндии коронавирусом заразились больше семи тыс., выздоровели 6,8 тыс., скончались 329 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 12 млн, умерли более полумиллиона человек.

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