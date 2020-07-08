Германия намерена ввести санкции, чтобы помешать поставкам оружия в Ливию

Глава МИД Германии Хайко Маас призвал ООН вводить санкции против любых стран, кто продолжает поставлять оружие на территорию Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу германского министерства.

«Влияние из-за рубежа остается движущей силой конфликта в Ливии. Ему нужно положить конец <...> Это означает: больше никаких новых самолетов, танков, грузовиков или судов, заполненных оружием», — сказал Маас.

Он добавил, что ФРГ готова вводить любые санкции для того, чтобы Ливия не превратилась в место для политических конфликтов между любыми иностранными силами.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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