Эксперт оценил законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Крымский политолог Александр Форманчук оценил законопроект, приравнивающий отчуждение территорий к экстремизму, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, данный закон положит конец спекуляциям относительно принадлежности Крыма, а также Калининграда, Курильских островов и земель Кавказа.

Форманчук отметил, что после принятия закона на внутреннем политическом рынке «будет поставлена точка». Как считает эксперт, заявления об отчуждении территорий России должны наказываться соответствующим образом.

Ранее стало известно, что Госдума планирует принять законопроект, приравнивающий отчуждение территории России к экстремизму, до конца июля.

Проект закона во исполнение обновленной Конституции, в котором экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, был внесен в Госдуму в среду, 8 июля.

Частью 21 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

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