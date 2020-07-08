Белый дом пригрозил КНР новыми санкциями по Гонконгу

США скоро представят КНР новые санкции по Гонконгу, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом пишет РИА «Новости».

«В ближайшие дни и недели вы увидите значительную череду мер в отношении Китая», — сказал О'Брайен.

Советник подчеркнул, что США рассматривают действия Китая как аннексию Гонконга, навязываемую властями демократическому народу. О'Брайен подчеркнул, что Белый дом будет добиваться того, чтобы Гонконг существовал как независимое образование.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

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