Полиция возбудила дело из-за взлома Telegram-аккаунта у депутата Госдумы

Депутат Государственной думы Антон Горелкин заявил, что российская полиция возбудила уголовное дело по факту взлома его аккаунта в Telegram. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Если дело возбудили, значит, выявлен состав преступления: взлом действительно состоялся, сомнений нет. Часть 1 статьи 272 УК РФ обещает за это от 200 тысяч штрафа до двух лет лишения свободы», — написал депутат.

Он добавил, что, вероятно, его случай будет первым в российской практике, когда за взлом аккаунта в данном мессенджере правоохранители завели уголовное дело.

Депутат также добавил, что он хотел бы знать имя хакера, который совершил взлом, а какое наказание получит злоумышленник, не имеет значения.