Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — сказал Токаев.
В Казахстане коронавирусом заразились больше 51 тысячи, выздоровели 28 тысяч, скончались 264 человека.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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