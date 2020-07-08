Вучич обвинил иностранные службы в организации протестов в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич осудил прошедшие накануне массовые протесты в Белграде против введения новых ограничений по коронавирусу и обвинил в их организации иностранные спецслужбы, передает ТАСС.
«Мы стали свидетелями агрессивного политического протеста, противозаконного, несогласованного с полицией, вопреки всем правовым актам. Протест был хорошо организован, было влияние иностранных факторов, иностранных служб, этим будет внимательно заниматься наша полиция», — сказал Вучич.
Ранее в центре Белграда состоялись массовые протесты. Они начались после того, как президент страны Александр Вучич заявил о возможном введении новых мер для борьбы с коронавирусом.
Согласно оценкам сербского МВД, к зданию парламента пришли порядка 5 тысяч человек.
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