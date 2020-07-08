В МИД Германии раскритиковали выход США из ВОЗ во время пандемии

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что США подают другим странам плохой сигнал, выходя из Всемирной организации здравоохранения в разгар пандемии коронавируса. Его слова приводит пресс-служба министерства на официальной странице в Twitter.

«Выход США из ВОЗ — неправильный сигнал в неподходящее время. COVID-19 — это первый глобальный кризис нашего времени, и, чтобы его преодолеть, нам необходимо глобальное сотрудничество, а не усилия стран поодиночке», — сказал Маас.

Он также сравнил действия Соединенных Штатов со «сносом дамбы во время наводнения».

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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