Мужчина бросил в Порошенко пачку фальшивых купюр перед судом Киева

Мужчина бросил в бывшего президента Украины Петра Порошенко пачку фальшивых купюр на митинге в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сторонники бывшего главы государства проводят митинг в его поддержку у здания суда, где проходит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

Экс-лидер Украины вышел в перерыве судебного заседания к своим сторонникам. Он поблагодарил их за поддержку и рассказал о ходе судебного заседания. В конце его выступления мужчина, который стоял недалеко от Порошенко, бросил в него фальшивые банкноты.

«Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим - кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым», — ответил на данную выходку Порошенко.

После этого участники митинга силой вывели мужчину с собрания и увели в неизвестном направлении.

Порошенко подозревают в том, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.

Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно.

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