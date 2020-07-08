Песков: завербованные НАТО журналисты кремлевского пула могут собирать информацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если журналист кремлевского пула завербован зарубежной разведкой, он может собирать важную информацию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если он (журналист — прим.«Газеты.Ru») завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов, может ли журналист кремлевского пула быть носителем чувствительной информации, переговорить с высокопоставленными лицами, сделать выводы и передать их спецслужбам.

Комментируя дело обвиняемого в госизмене помощника главы Росскосмоса Ивана Сафронова Песков отметил, что работа журналистов президентского пула организована так, что нарушение закона о государственной тайне исключено.

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