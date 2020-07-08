В Кремле ответили, будут ли контакты с Чехией по делу Сафронова

Москва пока не будет контактировать с Чехией относительно ситуации, по которой советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока каких-либо контактов на высоком или высшем уровне в двустороннем плане не планируется», — уточнил представитель Кремля.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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