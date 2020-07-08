Песков: в Кремле не обсуждают перенос Дня России

В Кремле не обсуждают перенос Дня России с 12 июня на 1 июля – дату голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Оно (предложение о переносе праздника — прим. «Газеты.Ru») новое, каких-либо обсуждений в Кремле не ведется», — сказал Песков журналистам.

Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила президенту РФ обращение с предложением перенести празднование Дня России на 1 июля.

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