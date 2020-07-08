Министерство юстиции США занимается расследованием утечек о «сговоре» талибов* с РФ

Министерство юстиции США и разведывательные структуры занимаются расследованием утечек о том, что Россия якобы сотрудничала с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) и предлагала награды за устранение американских военнослужащих. Об этом заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Grey Television.

По словам главы Белого дома, «эти люди в разведке» многие годы допускали утечку информации.

«Это очень непатриотичные люди, и для страны это плохо», — подчеркнул Трамп.

Также он выразил мнение, что сообщение об устранении американских военнослужащих является ложью, исходящей со стороны демократов, так как «порядочные люди» в разведке не посчитали данную информацию заслуживающей внимания президента.

«Никто мне об этом не сообщал. Они сказали, что это был не уровень президента, и меня это устраивает», — резюмировал Трамп.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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