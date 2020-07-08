Порошенко прибыл в суд Киева для избрания ему меры пресечения по делу Семочко

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева, где ему изберут меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее суд продлил на шесть месяцев срок досудебного расследования дела против бывшего украинского лидера по данному вопросу.

Отмечается, что возле здания суда проходит митинг сторонников Порошенко. Они требуют «прекратить политическое преследование» экс-президента.

Политик поблагодарил своих сторонников и зашел в здание суда.

Порошенко подозревают в том, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.

Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно.

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