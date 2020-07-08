CША объявили санкции против китайских чиновников из-за Тибета

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Белый введут санкции в отношении ряда китайских чиновников, которые ответственны за ограничение въезда иностранцев в Тибетский автономный район страны, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о визовых ограничений против ряда высокопоставленных государственных служащих КНР.

Как рассказал глава американского Госдепа, эти ограничения введут для должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии КНР, которые будут иметь отношение «к разработке или осуществлению политики, связанной с доступом иностранцев в тибетские районы».

Отмечается, что анонсируя такие санкции, Помпео сослался на закон США «О взаимном доступе в Тибет» от 2018 года.

Ранее США ввели санкции против чиновников коммунистической партии Китая за «подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека». Вашингтон обвиняет Китай в том, что разрабатываемый китайским парламентом законопроект о защите Гонконга направлен на ликвидацию высокой автономии региона.

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