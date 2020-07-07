Госдума разработает перечень оскорблений к проекту о штрафах для чиновников

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработает закрытый перечень оскорблений ко второму чтению проекта о штрафах для чиновников за хамство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Виктора Пинского.

Пинский пояснил, что под закрытым перечнем оскорблений подразумеваются их «конкретные виды», которые и будут изложены в списке.

Также уточняется, что чиновники будут привлекаться к ответственности независимо от того, находились ли они на рабочем месте или нет.

«Это значит 24/7, на огороде, в очереди, в социальных сетях», — добавили в Госдуме.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за хамство чиновников. Согласно тексту документа, при единоразовом нарушении чиновник будет исключен сроком на один год, а при повторном — до двух лет. Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов в размере от 50 до 100 тыс. руб., а также от 100 до 150 тыс. руб. при повторении инцидента.

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